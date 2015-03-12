Найбільші фармацевтичні асоціації України вимагають відставки керівництва МОЗ

Завтра, 13 березня, о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Крещатик, 4) відбудеться брифінг представників найбільших фармацевтичних асоціацій України, на якому будуть оприлюднені результати погоджувальної ради Асоціації виробників ліків України (АВЛУ) та Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості (ООРММП).

Рішення ради стосуються висловлення недовіри діям керівництва Міністерства охорони здоров'я України; вимоги відставки найвищого керівництва МОЗ у зв'язку з порушеннями антикорупційного законодавства; вимоги прозорості в питанні кадрових призначень в керівництві Державної служби лікарських засобів України та МОЗ; вимоги посилення боротьби з корупцією у держрегулюванні фармацевтичної галузі України.

На брифінгу представники українського фармацевтичного бізнесу повідомлять про прийняті на погоджувальній раді рішення та їх причини.

У брифінгу візьмуть участь президент АВЛУ Петро Багрій; віце-президент ООРММП Віктор Чумак; представник ПАТ «Фармак» Ольга Олексійчук, представник ТОВ "Фармакс" Сергій Парубочій.