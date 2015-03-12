Кримчан змушують купувати ліки в аптеках цілими упаковками
"Раду міністрів" Криму закидали численними скаргами щодо роботи аптек
Зокрема, люди незадоволені тим, що тепер їм доводиться купувати дорогі препарати цілими упаковками, а не як раніше, певною кількістю блістерів, пише Крим.Реалії.
Про це заступник голови Ради міністрів Криму Лариса Опанасюк розповіла на засіданні "кримського уряду" 11 березня.
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"Вже протягом декількох місяців люди звертаються. Я розумію, що згідно з російським законодавством правильно надходять в аптеках, але в нашій ситуації, враховуючи високі ціни на ліки, потрібно продумати якийсь формат, щоб дати можливість людям купувати препарати не повністю упаковками, а окремо блістерами", - сказала Опанасюк.
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Самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов доручив "МОЗ Криму" подумати над вирішенням цієї проблеми.
Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого на півострові спостерігався дефіцит медпрепаратів. Люди скаржилися на відсутність противірусних препаратів і спирту, а також деяких видів седативних препаратів.