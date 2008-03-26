Ліки в Україні подорожчали на 20-30%

У аптеках люди жахаються, побачивши цінники і віддаючи вдвічі більше грошей за пігулки.

За останні кілька місяців ціни на лікарські препарати виросли щонайменше на 20-30 %. Причому зростає вартість і вітчизняних, і імпортних ліків.

На думку експертів, причин зростання цін декілька: інфляція, коливання курсу євро, підвищення тарифів на енергоносії.

"Міністерство охорони здоров’я намагається регулювати цей процес, вносити зміни до законодавства, щоб одержати повноваження впливати на ціноутворення. Якщо ми зможемо контролювати ціноутворення, ми могли б і прогнозувати підвищення цін. Зараз розцінки на значну частину ліків формуються по загальних для всіх товарів ринкових механізмах, — заступник голови Держслужби лікарських засобів і медичних виробів Костянтин Косяченко. — Зараз можемо лише припустити, що у зв`язку із зростанням курсу євро однозначно подужчають й імпортні препарати. А вітчизняні – будуть рости в ціні повільніше". Всі експерти стверджують, що ціни будуть зростати і надалі, але наскільки саме, не береться прогнозувати ніхто.

Ми були свідками того, що дізнавшись про ціну виписаних лікарем ліків, багато покупців просили поміняти препарат на дешевший. "Дешеві препарати теж можуть бути якісними, — говорить практикуючий лікар Дмитро Поліщук. — Якщо їх виробництво відповідає світовому стандарту GMP. Особисто я не бачу особливої різниці в лікувальному ефекті одних і тих же антибіотиків під різними етикетками. Головне — упевнитися у аптекаря, що препарат відповідає цьому стандарту — і ніякої небезпеки не буде. Можна і самому подивитися на упаковку - деякі виробники наносять спеціальний значок "GMP" (це слово в кружечку) на упаковку".

novosti.dn.ua