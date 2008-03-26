Відома фармкомпанія клала в контрацептиви замість гормонів борошно

Німецька фармацевтична компанія "Bayer Schering" заради лабораторного експерименту вмістила в пігулки з контрацептивами замість гормонів звичайне борошно. Якимось чином ці експериментальні пігулки потрапили в продаж до Бразилії. Багато жінок, що користувалися таким "препаратом" завагітніли і тепер звертаються до суду. Експерти провели дослідження складу пігулок і підтвердили наявність борошна замість гормонів.

Минулого року вже була схожа ситуація. Тоді компанія "Bayer Schering" заплатила штраф, причому, на думку німецьких спостерігачів, досить незначний для такого фармацевтичного гіганта. Компанії довелося заплатити 370 тисяч євро. Мало того, що "Bayer Schering" не визнала виявлених порушень, так ще і намагалася опротестувати рішення у Верховному суді Бразилії, але це не привело до успіху.

"Bayer Schering" не дивлячись на скандали залишається однією з провідних фармацевтичних компаній. Минулого року міжнародна торгівля контрацептивами цієї марки досягла відмітки в мільярд євро, відзначають в німецькій штаб-квартирі компанії.

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