Чи можна приймати ліки під час вагітності?

При простуді рекомендують засоби народної медицини, але пам`ятайте, що вони теж можуть заподіяти шкоду. Наприклад, приймати гарячу ванну небажано, як і відвідувати баню. Це навантаження на організм.

На початку захворювання вас може турбувати частий нав`язливий кашель, який не дає полегшення, і додатково перенапружує м`язи живота. В цьому випадку вам допоможе часте тепле пиття і льодяники з шавлією, анісом, м`ятою або будь-які інші льодяники на ваш смак. Це допоможе позбавитися рефлекторного роздратування верхніх дихальних шляхів і ліквідовувати неприємні симптоми. Нерідко допомагає прогулянка або ж просто перебування на свіжому повітрі, за умови якщо на дворі тепло і волого. Теплові процедури на грудну клітку не противопоказано. Не слід користуватися розтираннями на основі тугоплавких жирів: вони підсилюють дихання шкіри і можуть погіршити ваше самопочуття. З відхаркувальних трав допоможуть солодка, мати-й-мачуха, фіалка трилиста. Хороший ефект може також дати аромотерапія.

Якщо захворювання ускладнюється, подальше лікування слід обговорити з дільничним лікарем, терапевтом і гінекологом.

В деяких випадках призначення ліків необхідне, навіть якщо доводиться йти на певний ризик.

Купуючи ліки в аптеці, пам`ятайте: чим солідніше фірма-виробник, тим якісний вони будуть, оскільки було проведено більше різноманітних досліджень і, відповідно, перелік побічних дій в анотації буде вичерпним.

Але майже кожен лікувальний засіб не бажано вживати під час вагітності або принаймні в перші 15 тижнів. (Дитина не захищена плацентою.)

Слід остерігатися передозування таких «нешкідливих», на перший погляд, лікувальних засобів, як ацетилсаліцилова кислота (аспірин), вітамін С, В та інші. У другій половині вагітності ваша дитина більше захищена від зовнішніх впливів, але це не означає, що ви можете «розслабитися». Плацента захищає дитину від багато чого, проте деякі речовини вона пропускає, наприклад: тетрациклін, стрептоміцин, гормони, снодійне, антикоагулянти тощо. У кожному конкретному випадку, призначаючи лікування вагітної, лікар зобов`язаний зважувати все «за і проти». Не бійтеся про все розпитати!

www.malych.ru