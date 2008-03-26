Америку охопила епідемія діабету

Рівні захворюваності діабетом в США безупинно ростуть, зачіпаючи тепер приблизно 7% населення країни або понад 20 млн. чоловік, повідомляють дослідники Американської асоціації діабету. За їх оцінками, до 2050 року близько 48 млн. американців матимуть діабет другого типу. Ця серйозна хвороба приводить також до ускладнень, включаючи сліпоту, втрату слуху, порушення роботи нирок, розлади нервової системи і ампутацію кінцівок. Крім того, вперше в американській історії покоління, народжене після 2000 року, матиме коротшу тривалість життя, чим їх батьки, прогнозують експерти.

Медики зробили і ще більш невтішне відкриття - багатообіцяючі антидіабетичні ліки "Avandia", як виявилось, збільшують ризик серцевого нападу і зупинки серця. Статистичні дані показали, що з 1990 до 2005 року випадки захворюваності діабетом збільшувалися щорічно на 4,6%. На думку фахівців з Університету Мічігану, епідемія діабету матиме значні наслідки для Америки: підвищаться не тільки витрати на охорону здоров`я, але буде зачеплена і економічна система, оскільки потенційно здорові люди будуть непридатними для роботи.

Проте лікарі говорять, що боротьба проти діабету може бути виграна, якщо кожна людина самостійно задумається про вибір здорової їжі і правильного способу життя для себе і своєї сім`ї. Медики не втомлюються нагадувати про користь фізичної активності і вживання фруктів і овочів: навіть годинна піша прогулянка замість поїздки на автобусі або яблуко замість морозива можуть бути маленькими кроками по зниженню ризику хвороби.

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