Яка користь від вживання яєць

Яйця недарма вважаються одним з найважливіших продуктів харчування. І хоча тривалий час у науковому середовищі вважалося, що часте вживання яєць може бути небезпечним для здоров'я, останні дослідження показали, що насправді небезпека яєць дуже перебільшена, пише healthyliving.com.ua.

Раніше вважалося, що яйця можуть підвищувати рівень поганого холестерину, але, як показали дослідження, для цього необхідно їсти щодня багато яєць. Якщо ж людина вживає 1-2 яйця в день, це ніяк не зашкодить.

А ось користь для здоров'я яйця приносять. Якщо ви лише зрідка вживаєте яйця, вам слід частіше включати їх в раціон. Адже неспроста яйця вважаються одним з найкращих продуктів.

Яйця не підвищують ризик інсульту або інфаркту

Цілий ряд досліджень, проведених нещодавно, довів, що немає ніякого взаємозв'язку між вживанням яєць і ризиком інфаркту та інсульту. Таким чином, вчені спростували міф про небезпеку яєць.

Яйця - прекрасне джерело вітамінів

Одне середнє за розмірами яйце містить значну кількість цілого ряду вітамінів В2 (рибофлавіну), В12, відповідального за вироблення кров'яних клітин, А, необхідного для гарного зору, Е, який допомагає боротися з вільними радикалами.

Яйця містять багато необхідних мінералів

Яйця містять значну кількість фосфору, заліза і цинку. Ці мінерали життєво необхідні тілу. Достатня кількість мінералів зміцнює опірність організму.

Яйця можуть знизити ризик онкологічних захворювань

Яйця - одне з найдовершеніших джерел нутрієнтів. Одне з досліджень показало, що регулярне вживання яєць може знижувати ризик деяких видів раку.

Яйця корисні для зору

Яйця - прекрасне джерело антиоксидантів, які допомагають зберегти гострий зір навіть в похилому віці.

Яйця - прекрасне джерело білка

Всі спортсмени вживають досить багато яєць. Чому? Тому що яйця - найкраще джерело білка. Білок яйця засвоюється повністю. Склад амінокислот в яйцях оптимальний для росту м'язів.

Яйця допомагають схуднути

Нещодавно проведене дослідження показало, що вживання яєць на сніданок призводить в середньому до зниження добової калорійності на 400 ккал. Це в середньому близько 1,5 кг в місяць. На думку експертів, це може бути пов'язано з тим, що яйця дозволяють довше зберігати відчуття ситості, а значить, відмовитися від додаткових перекусів.