Прості засоби для зміцнення і лікування ясен

Для зміцнення ясен і для лікування їх захворювань можна використовувати не тільки лікарські, але і фітотерапевтичні засоби, пише telegraf.com.ua.

Відвар шавлії і відвар кори дуба. Шавлія лікарська, а також кора дуба мають в'яжучі, кровоспинні і антисептичні властивості. Спосіб приготування відвару шавлії: на одну столову ложку подрібненого листя шавлії взяти 200 грамів окропу, листя залити окропом і настоювати протягом тридцяти хвилин. Остудити до кімнатної температури і полоскати рот 3-4 рази на день. Відвар успішно застосовується при стоматиті, гінгівіті та інших захворюваннях ясен. Спосіб приготування відвару кори дуба: взяти одну столову ложку ретельно подрібненої кори дуба, залити окропом в обсязі 200 грамів, кип'ятити суміш протягом 7 хвилин. Потім отриманий відвар процідити, остудити, після чого використовувати для полоскання рота 2 рази на день.

Також можна використовувати для полоскання порожнини рота відвари листя волоського горіха, звіробою, родовика, перстачу прямостоячого, змійовика, алтея, лепехи звичайної, календули або ромашки. Всі названі лікарські рослини мають виражені бактерицидні та антисептичні властивості, допомагають зменшити хворобливість ясен і їх запалення.

Для лікування запалення ясен народними засобами можна використовувати сік алое або каланхое. Соки цих рослин втирають в ясна легкими круговими рухами.