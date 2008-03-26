Евтаназія стала рутинною медичною практикою в Нідерландах

Смертельно хворі пацієнти в Нідерландах все частіше вдаються до евтаназії як до способу добровільного відходу з життя. У країні усе ширші оберти набирає методика занурення невиліковного хворого в стадію глибокого сну, рівні якого варіюються від зниженої чутливості до реальності аж до несвідомого стану, відзначають дослідники. Подібний метод нерідко застосовується в тих випадках, коли звичайні знеболюючі засоби не допомагають і може використовуватися періодично або безперервно до моменту настання смерті.

Евтаназія є юридично законною в Нідерландах. Показники її застосування, що усе зростають, доводять, що евтаназія розглядається як частина регулярної медичної практики, вважають голландські експерти Університета Еразмуса в Роттердамі. Якщо в 2001 році 5,6% всіх смертельних випадків в країні відбулися з використанням методів евтаназії, то в 2005 вже 7,1% невиліковно хворих людей звернулися до такого способу. Згідно з даними фахівців, до евтаназії найімовірніше удаються онкологічні хворі.

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