Замість аналізу крові можна здавати слину

Американські учені склали карту білків слини, яка в майбутньому дозволить діагностувати ряд захворювань, для діагностики яких зараз застосовуються аналізи крові і сечі.

Близько 20% білків, присутніх в слині, також виявлено серед білків крові, розповідає один з дослідників, Фред Хейген з Університету при Медичному Центрі Рочестера в Нью-Йорку.

Всього дослідники виявили 1116 унікальних білків.

Білковий склад слини визначали за допомогою методу мас-спектрометрії. Для складання карти учені відібрали зразки слини у 23 здорових чоловіків і жінок різної расової приналежності.

Первинний аналіз виявив в слині білки, які грають певну роль в розвитку таких захворювань як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, рак грудей, рак молочної залози, діабет. Таким чином, система діагностики захворювань, заснована на аналізі слини, може стати альтернативною традиційним тестам.

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