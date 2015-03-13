Червоний Хрест передав рятувальникам Сумської області дві вантажівки

Про це повідомили в прес-службі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України з посиланням на начальника центру Сергія Бєляєва.

«Для виконання завдань за призначенням, особливо виходячи з реалій, ці вантажівки стали для нас як подарунок долі. За час своєї експлуатації автомобілі зробили багато корисних справ, перебуваючи на службі у Червоного Хреста. Гуманітарну естафету тепер продовжимо ми, рятувальники, адже наші функції багато в чому схожі», - зауважив Бєляєв.

Читайте такожПрезидент Червоного Хреста звинуватив московський офіс у недотриманні принципів організації

Він нагадав, що крім виконання своїх безпосередніх обов'язків на місці дислокації співробітники центру сьогодні знаходяться і в Луганській і Донецькій областях, тому поповнення автопарку підрозділу згаданими вантажівками дуже до речі.

Рятувальники планують використовувати отримані автомобілі для доставки гуманітарної допомоги, а також для евакуації вимушених переселенців із зони АТО.