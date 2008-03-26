“Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології”

В м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, 27-28 березня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології” Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9 тел. (044) 432-27-18 Запрошені до участі: представники Росії, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

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