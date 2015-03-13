Фармасоціації просять Кабмін спростити виведення на ринок вітчизняних ліків

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Асоціації виробників ліків України (АПЛУ) Петро Багрій.

«Перед тим, як вдаватися до рішучіших дій, ми все ж хочемо дочекатися виконання тих зобов'язань, які бралися у рамках коаліційної угоди і які декларують президент і прем'єр, але сьогодні команда, яка працює у Міністерстві охорони здоров'я, не зовсім здатна втілювати зміни у життя», - сказав Багрій.

За його словами, через відсутність необхідних регуляторних змін у фармацевтичному секторі значна кількість лікарських засобів зникає з вітчизняного ринку.

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«Сьогодні повністю заблоковано підписання наказів про реєстрацію лікарських препаратів і, таким чином, десь 850 медичних препаратів зникли з ринку України», - повідомив Багрій.

Він також відзначив, що важливим чинником врегулювання проблем фармацевтичного ринку є прозорість кадрових призначень у профільних відомствах, зокрема, на посаду голови Державної служби з лікарських засобів.

«На нашу думку, на сьогодні професійні люди звільняються, а на їх місце приходять некомпетентні люди», - додав Багрій.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням звільнив Михайла Пасечника з посади голови Державної служби України з лікарських засобів.

Раніше у грудні 2014 року Верховна Рада призначила новий Кабінет міністрів, зокрема на посаду міністра охорони здоров'я було призначено Олександра Квіташвілі.

У січні поточного року Квіташвілі заявляв, що завдяки дерегулюванню ринку ціни на ліки можуть бути знижені до 30%, а українці дістануть доступ до якісних препаратів кращих світових брендів. Він також відзначав, що зниження вартості ліків, що імпортуються, можна чекати наприкінці поточного року у разі ухвалення найближчим часом Верховною Радою України необхідного закону.