Як позбавитися від м'язового болю після тренувань

Простий спосіб, що допомагає позбавитися від болю у м'язах після тренувань, - гарячий душ або ванна. Тепло розширює кровоносні судини, відновлюючи кровообіг, розслабляє м'язи. Парова кімната в SPA-центрі дасть той же ефект. Якщо обираєте такий варіант, не забувайте пити багато води, щоб уникнути зневоднення.

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Іноді можна ризикнути і почати виконувати легкі вправи на розтяжку. Це можуть бути рухи йоги або плавання. Сенс в тому, щоб не дати м'язам затвердіти. Вправи на розтяжку забезпечують притік крові до м'язів і розслаблюють їх. Головне - уникайте важких фізичних навантажень, типу силових тренувань та занять з вагою.

Один з найлегших і найприємніших способів боротьби з м'язовим болем і емоційним напругою - розслаблююча ванна: вона допомагає позбутися стресу, і від болю в перенапружених, ниючих м'язах після довгого трудового дня, і від безсоння.

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Готуючи розслаблюючу ванну, насамперед необхідно звернути увагу на температуру води у ванні. Не можна, щоб вода була дуже гарячою: така вода сушить шкіру, роблячи перебування у ванні некомфортним. Занадто прохолодна вода, навпаки, має скоріше тонізує, бадьорить: вода температурою в 33-34 градуси Цельсія допомагає швидше прокинутися вранці й відчути себе енергійніше. А для розслаблюючій ванни оптимальна температура води-36-37 градусів Цельсія. Приймати таку ванну потрібно 20-40 хвилин - найкраще перед сном, щоб сон був спокійним і міцним. У ванну можна додати відвар лікувальних трав, спеціальну ароматичну сіль, піну для ванни або кілька крапель ароматного ефірної олї.