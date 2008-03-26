Учені: Гнів призводить до розвитку раку

Дратівливість спричинює розвиток серйозних захворювань Благодійний фонд Mental Health Foundatіon провів дослідження, відповідно до якого, роздратування та гнів здатні призвести до різних захворювань, зокрема, до інфарктів та раку.

Під час наукового експерименту було опитано близько двох тисяч респондентів, які відповідали на питання, що стосуються їхнього характеру та характеру їхніх близьких.

У результаті, третина опитаних повідомила, що в них є друг або член родини, для яких впоратися з негативними емоціями - це велика проблема. Ще 12% зізналися, що самі вони іноді не можуть упоратися із гнівом і своїми емоціями, а близько 64% вважають, що поступово люди стають усе більш дратівливими.

Фахівці фонду вказують на те, що такі дратівливі люди мають потребу в додатковій медичній допомозі, тому що хронічне та інтенсивне роздратування сприяє виникненню серцевих захворювань, раку, грипу, а також депресії.

BBC