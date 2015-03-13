Аукціон з продажу акцій Борщагівського фармзаводу транслюватимуть онлайн

Аукціон з продажупакета акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, що планується провести 20 березня, транслюватимуть у режимі онлайн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

Термін подачі заявок для участі в аукціоні з продажу 29% акцій ПАТ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» продовжено для залучення покупців.

«Справа і в тому, що деякі потенційні покупці спочатку навіть не стали подавати заявки, вважаючи запланований аукціон традиційним «міжсобойчиком». Але ні, правила гри змінилися, основа нашої роботи – це відкритість і прозорість. Ми запрошуємо всі зацікавлені кампанії взяти участь у торгах», – сказав Радуцький.

За його словами, проконтролювати хід аукціону зможуть усі охочі – журналісти, депутати, жителі Києва.

«Вперше в Києві у будівлі КМДА буде проведена онлайн-трансляція аукціону, що зробить його максимально відкритим і чесним. Ми широко його рекламуємо і продовжуємо терміни подачі заявок саме з метою залучити більшу кількість покупців, створити конкуренцію, і у висновку – максимально поповнити міський бюджет», – сказав Радуцький.

Стартова ціна 29% акцій заводу становить 143 млн грн. Торги будуть проводитися фінансовою біржею «Перспектива», що займає, згідно з даними Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, лідируючі позиції у своєму сегменті.

Як повідомляв УНІАН, Департамент комунальної власності Києва 27 лютого планував виставити на аукціон 29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. 26 лютого на біржі «Перспектива» повідомили, що запланований на 27 лютого аукціон призупинено з ініціативи продавця - Департаменту комунальної власності.

22 вересня 2011 року депутати Київради внесли до Програми приватизації комунального майна зміни, згідно з якими вирішується приватизація пакета акцій Борщагівського хімфармзаводу, що належить територіальній громаді.

ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" створене 15 січня 1997 року, займається виробництвом готових лікарських засобів.

У власності підприємства - земельна ділянка площею 36,65 га і будівлі загальною площею більш як 45 тис. кв.м. 29,95% акцій заводу належать територіальній громаді Києва.