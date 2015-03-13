ВР рекомендують підтримати законопроект про держзакупівлі ліків через міжнародні організації

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти за основу та в цілому законопроект №2150 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Блоку Петра Порошенка». (УНІАН: Законопроект №2150 дозволяє здійснювати державні закупівлі лікарських засобів через міжнародні організації, зокрема, ВООЗ і ЮНІСЕФ).

«Цей законопроект має кардинально змінити ситуацію в медичній сфері у питанні закупівель ліків. Це перший рішучий крок у боротьбі з корупцією в системі охорони здоров’я», - зазначила голова комітету, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ольга Богомолець.

Богомолець додала, що прийняття вже на наступному тижні законопроекту №2150 дасть можливість якнайшвидше розпочати знищення корупційних схем при закупівлі ліків, а також підвищить якість лікарських препаратів, які потраплятимуть в Україну, адже їх закупівлею будуть займатися незаангажовані міжнародні організації.

«Не варто забувати, що передача закупівель міжнародним організаціям – це вимога коаліційної угоди. Тому я розраховую на підтримку колег при голосуванні цього законопроекту», – додала Богомолець.

Також комітет рекомендував Верховній Раді на наступній сесії також прийняти за основу та в цілому законопроект №2151 про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення і поставки лікарських засобів та медичних виробів), оскільки даний законопроект є підтримкою законопроекту №2150, зазначили в прес-службі.

На засіданні комітету було одностайно підтримано ще два законопроекти: №2050 про забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і медичних виробів та №2134 про порядок продовження реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровський, Донецькій областях та місті Києві, йдеться в повідомленні.

«Представники пілотних областей звернулися до нас з проханням подовжити ці ініціативи ще на 2 роки. Практика показує, що реформи рухаються в правильному напрямку. Втім, ще треба попрацювати над удосконаленням фінансового механізму реалізації реформ», - зазначила Богомолець.