Стан охорони здоров`я на Волині

З метою вивчення стану надання первинної медико-санітарної допомоги населенню 21 березня 2008 року Волинську область відвідав Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич, повідомили УНІАН у прес-центрі МОЗ України.

Під час візиту відбулась зустріч з головою облдержадміністрації Миколою Романюком та головою обласної ради Анатолієм Грицюком. У прийомі взяв участь народний депутат України Володимир Карпук.

Сторони обговорили стан та перспективи розвитку медицини на Волині, особливу увагу звернувши на покращення рівня охорони здоров`я у сільській місцевості, на організацію роботи пунктів медичної допомоги на митних переходах та діяльність санітарно-епідеміологічної служби.

Після зустрічі гість у супроводі перших осіб Волині відвідали Волинське обласне дитяче територіальне медичне об`єднання, де ознайомились з роботою відділення анестезіології новонароджених та централізованої лабораторії клінічної мікробіології.

Візит Міністра охорони здоров`я України продовжився в обласній клінічній лікарні, де відбулась зустріч з головними лікарями лікувально-профілактичних закладів краю.

Маршрут візиту проліг через відвідування амбулаторії загальної практики/ сімейної медицини с. Переспа Рожищенського району, номерної районної лікарні смт. Голоби Ковельського району, фельдшерсько-акушерського пункту с. Колодязне Ковельського району, обласного дитячого протитуберкульозного санаторію "Згорани" та нещодавно зданого в експлуатацію поліклінічного відділення Любомльської центральної районної лікарні.

Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич ознайомився з роботою міжнародного пункту пропуску "Ягодин".

Довідково: Згідно зі статистичними даними, станом на 01.01.2007 року у Волинській області мешкало 1035,3 тис. населення. При цьому народжуваність демонструє тенденцію до зростання: 2004 р. - 11,9 на 1000 населення; 2005 р. - 12,2; 2006 р. - 13,2; 2007 р. - 13,5 (показник по Україні за 2006 рік - 9,8).

В 2007 році зменшився показник смертності, який становить 14,9 на 1000 населення ( 2006 р. - 15,0) ( по Україні, 2006 рік - 16,2).

Медичну допомогу жителям області надають 16 центральних, 6 номерних районних, 13 дільничних лікарень, 83 лікарські амбулаторії, 2 пологових будинки, 2 станції переливання крові, 7 обласних установ, 4 диспансери, 803 фельдшерсько-акушерські пункти.

Показник забезпеченості лікарняними ліжками в розмірі 80,92 на 10 тис. населення, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 року № 640, виконаний до 79,9. Тобто, загальна кількість лікарняних ліжок по області складає 8378.

В області працює 3742 (36,4 на 10 тис. населення) лікаря та 10810 (104,4 на 10 тис. населення) молодших спеціалістів з медичною освітою.

Основним показником діяльності педіатричної служби області є показник малюкової смертності, який в 2007 році становив - 7,24 на 1000 народжених живими.

Спеціалізовану медичну допомогу діти отримують на базі обласного дитячого територіального медичного об`єднання на 350 ліжок з центром реабілітації дітей-інвалідів з органічними ураженнями нервової системи на 100 ліжок.

В обласному дитячому територіальному медичному об`єднанні функціонує обласний центр планування сім`ї, централізована мікробіологічна, генетична, імунобіологічна лабораторії які оснащені найсучаснішим обладнанням.

Працює неонатальний центр з виїзною неонатальною бригадою, що надає невідкладну спеціалізовану допомогу новонародженим всієї області.

В області працює 2 Міжнародні Проекти "Здоров`я матері і дитини" і "Перинатальне здоров`я" в які включені такі лікувальні установи області: Луцький і Ковельський пологові будинки, пологові відділення Нововолинської ЦМЛ, Камінь-Каширської, Горохівської і Ратнівської ЦРЛ.

У вище перерахованих лікувальних установах вагітність і пологи ведуться по нових перинатальних технологіях рекомендованих ВООЗ і Міністерством охорони здоров`я України.

У всіх пологових та дитячих стаціонарах області проведено реконструкцію та ремонти, що дозволяє якісно впроваджувати сучасні перинатальні технології згідно рекомендацій ВООЗ, що ґрунтуються на принципах доказової медицини.

Значна увага в області приділялась протитуберкульозній допомозі населенню. В обласному тубдиспансері відкрито відділення клініко-бактеріологічної лабораторії, рентгенологічне відділення та операційний блок легенево-хірургічного відділення.

Проведеними заходами досягнуто стабілізації темпів зростання показників захворюваності на туберкульоз в області і за 2007 рік він становить 67,8 на 100 тис. населення (область 2006 рік - 72,1; Україна 2006 рік - 83,2). Зменшився показник захворюваності на деструктивний туберкульоз: з 22,9 у 2006 році до 16,7 у 2007 році (Україна 2006 рік - 30,5).

Прийнята програма "Онкологія" дала можливість покращити онкологічну допомогу населенню. Онкологічна захворюваність в 2007 році становила 260,7 на 100 тис. населення, у 2006 році - 260,5 на 100 тис. населення (Україна 2006 р. - 328,6). Питома вага хворих виявлених в четвертій стадії захворювання (онкологічна запущеність) становить 18,46 %, у 2006 році становила - 18,68 (Україна 2006 - 18, 68%). Дорічна летальність у 2007 р. становила 30,4 %, у 2006 р. - 33,8 (Україна, 2006 р. - 32,0%). Смертність від онкологічних захворювань за минулий рік становила 132 на 100 тис. населення, у 2006 році -147,1 (Україна, 2006р. - 182,4).

За кошти Державного бюджету в 2007 році отримано онкопрепаратів на суму - 2397,2 тис.грн. (85,6% до річного плану). Окремо отримані препарати по дитячій онкології на суму 361,4 тис.грн. ( 83,0% до річного плану).

З метою зміцнення матеріально-технічної бази обласного центру профілактики і боротьби зі СНІД та закладів переливання крові передбачено повне тестування донорської крові, тест-системами забезпечуються за рахунок державних коштів.

З 2005 року Волинська область включена в план впровадження розширеної антиретровірусної терапії для лікування хворих на ВІЛ/СНІД в Україні.

На базі обласного центру профілактики та боротьби зі СНІД впроваджено проведення туберкулінодіагностики у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Захворюваність на СНІД у 2007 році становить 7,73 на 100 тис. населення, у 2006 році становила - 5,11 (Україна 206 рік - 10,01).

В обласній клінічній лікарні проведено відкриття рентгенологічного відділення та кабінету малоінвазивних методів діагностики та лікування, стрес-тестів, електроенцефалографії, гіпертермії передміхурової залози.

За словами медкерівництва області, не вдається за останні роки поліпшити укомплектованість сільської мережі, а саме сільських лікарських амбулаторій. В даний час неукомплектованими сімейними лікарями залишаються 9 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини: с. Липно Ківерцівського району, с. Четвертня Маневицького району, с. Пнівно, с. Великий Обзир Кам.-Каширського району, с. Піща Шацького району, с. Овлочин Турійського району, Гряди та с. Павлівка Іваничівського району, с. Річиця Ратнівського району.

На 01.01.08 року в області функціонує 83 лікарських амбулаторій, з них сільських лікарських амбулаторій - 77.

В 2007 році реорганізовано фельдшерсько-акушерський пункт в амбулаторію загальної практики/сімейної медицини с. Буцинь, Старовижівського району. Реорганізовано амбулаторію с. Поповичі, Ковельського району у фельдшерсько-акушерський пункт.

Із року в рік зростає популярність стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню області.

Денні стаціонари відкриті при 102 закладах, на 1443 ліжка, що становить - 13,9 на 10 тис. населення, в 2004 році - 13,5 (Україна 2004р. - 13,9).

Проліковано в денних стаціонарах - 52931 чол., що становить - 511 на 10 тис. населення, в 2006 році - 502 (Україна 2006р. - 508).

Використовується така форма лікування, як стаціонари вдома. В 2007 році було організовано стаціонари вдома у 118 закладах, проліковано 23532 пацієнти, що становить - 227 на 10 тис. населення, в 2006 році - 204,0 (Україна 2006 - 424,0).

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2006 року №603 "Про затвердження Порядку використання в 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров`я", Міністерством охорони здоров`я України, було проведено закупівлю обладнання на суму 5 121 783,0 грн., зокрема закуплено комплектів обладнання для амбулаторій: 45 на суму 2 863, 5 тис. грн; для фельдшерсько-акушерських пунктів - 72 на суму 2 258,3 тис. грн.. Дані комплекти було отримано в 2007 році, що дало можливість значно покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних закладів у сільській місцевості.

В 2007 році отримано 12 санітарних автомобілів для відділень швидкої медичної допомоги області на суму 1033,5 тис.грн.

Отримано за кошти Державного бюджету рентгендіагностичний комплекс на 2 робочі місця з системою сцифрування та лазерною камерою, сканер-ультразвуковий діагностичний, монітор-дефібрилятор, аналізатор сечі, автоматичний біохімічний аналізатор крові, апарат штучної вентиляції легень "Бриз" для обласної клінічної лікарні на суму 1576,12 тис.грн. Для Луцької станції швидкої медичної допомоги отримано кардіодефібрилятор-монітор та електрокардіограф на суму 30,2 тис.грн. Для обласного онкологічного диспансеру, по програмі "Онкологія" отримано електрокардіограф-12 канальний, пульсоксиметр, аналізатор гематологічний, аналізатор біохімічний, апарат штучної вентиляції легень "Бриз", реанімаційно-хірургічний монітор, столи операційні на суму 263,4 тис.грн. Для обласного центру по боротьбі зі СНІД отримано бронхофіброскоп, аналізатор гематологічний, гастрофіброскоп, аналізатор автоматичний біохімічний на суму 647,4 тис.грн.

12.07.07р. відбулося відкриття обласного відділення гемодіалізу на базі Нововолинської центральної районної лікарні. Для даного відділення за кошти обласного бюджету придбано апарати для гемодіалізу та систему очистки води на суму 550,0 тис.грн.

За інформацією голови Управління охорони здоров`я Волинської ОДА І. Ващенюка, найгостріше для області стоять наступні питання:

- укомплектування медичними кадрами установ охорони здоров`я, які надають медичну допомогу сільському населенню, зокрема, сільських дільничних лікарень, амбулаторій сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів;

- спільно з місцевими органами виконавчої та представницької влади вирішити питання забезпечення житлом медичних працівників, сприяння забезпеченню житлом молодих спеціалістів, що прибувають на працевлаштування у сільську місцевість;

- дооснаснащення сільських лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів необхідним обладнанням та інструментарієм згідно з табелем оснащення;

- будівництво обласного перинатального центру;

- забезпечення установ охорони здоров`я сучасним санітарним автотранспортом, відповідно обладнаною медичною апаратурою, особливо у сільській місцевості;

- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я, що надають медичну допомогу дітям і матерям.