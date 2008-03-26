Найкращі українські медики опікуються здоров`ям найвищої людини у світі

Днями міністр охорони здоров`я України Василь Князевич зустрівся з найвищою людиною світу Леонідом Стадником, повідомили УНІАН у МОЗ України.

"Леонід - надзвичайно унікальна людина і потребує особливої уваги з боку медиків, наголосив міністр. - Хочу звернути увагу, що його унікальність полягає не лише у зрості чи небувалих розмірах, він, в першу чергу, - особистість, чуйна і дуже добра людина".

Найкращі вітчизняні медики опікуються здоров`ям Леоніда Стадника та за необхідності надають консультативну та медикаментозну допомогу.

Довідка: Леонід Стадник народився на Житомирщині в селі Подолянці. Його зріст 2 м 55 см. У серпні 2007 року Леоніда Стадника міжнародна Книга рекордів Гіннеса визнала найвищою людиною світу.