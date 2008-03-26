Українські фармацевти: БАДи не лікують

Сьогодні українським законодавством не передбачено ніяких обмежень для реклами біологічно-активних домішок (БАДів), які існують для реклами звичайних лікарських засобів (ЛЗ). Про це повыдомив заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Костянтин Леонідович Косяченко.

Він нагадав, що зараз реклама ЛЗ підпорядкована Закону про рекламу, де дозволяється рекламувати тільки безрецептурні препарати. «Що стосується реклами біологічно активних добавок і інших засобів реклами яких досить багато на усіх телевізійних каналах, то, на жаль, сьогодні законодавством не передбачено таких обмежень, які існують для реклами лікарських засобів».

Заступник голови Державної служби зауважив, що відношення до реклами БАДів та ЛЗ зовсім різне. «Якщо ринок ЛЗ досить зарегульований – це і ліцензування та реєстрація ЛЗ, проведення їх клінічні та доклінічні дослідження, ми намагаємося також контролювати рекламу... Що стосується БАДів, то якщо вони не є ЛЗ – процедура набагато простіша».

За словами фахівця, це проблема не тільки України, але й в інших країнах і в США, де БАДи вживаються дуже широко. К.Косяченко висловив впевненість у тому, що, на його власну думку, вживання БАДів, (і так вважають лікарі в усьому світі), ефективне лише тоді, коли людина здорова, правильно харчується, живе біологічно чистому місті. «І тоді БАДи можуть бути підтримуючою, профілактичною терапією, яка може застосовуватися, наприклад, для підтримання ваги, роботи серця, але вони можуть вплинути лише на здоровий організм. Тобто БАДи не лікують», – вважає К.Косяченко.

«Реклама БАДів в Україні переходить певні етичні норми, і складається враження, нібито БАДи лікують. Але це не так. Я знову хочу сказати – що для профілактики їх можна приймати, але не можна думати, що вони вилікують», – підкреслив заступник голови Державної служби лікарських засобів.