Штаб Ахметова відправив найбільшу автоколону з допомогою для жителів Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 14 березня Штаб відправив найбільшу з початку року автоколону з благодійною допомогою для мирних жителів Донецької і Луганської областей, які знаходяться за лінією зіткнення. 47 великовантажних машин вже в'їхали на територію Донецької області. Третя за рахунком колона 16-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, який стартував на початку березня, доставить для людей похилого віку, інвалідів, одиноких матерів та інших незахищених категорій 900 тонн продуктів. Це декілька видів круп, соняшникова олія, кілька, тушонка, кукурудза, вівсяні пластівці, цукор і згущене молоко для формування 14-кілограмових наборів, куди входять також борошно та макарони.

Олександр Вишняков, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» в Штабі Ріната Ахметова:

«Гумштаб Ріната Ахметова відправляє найбільшу з початку року автоколону з благодійною допомогою для мирних жителів Донецької і Луганської областей. 47 машин доставлять 900 тонн продуктів - це 75 тисяч «наборів для виживання». Ви знаєте, що сьогодні в містах зони АТО велика проблема з продовольством, і допомога від Ріната Ахметова зараз дуже затребувана. Ми спостерігаємо збільшення кількості сімей з дітьми до двох років та людей похилого віку, які вперше звертаються за допомогою, і Гуманітарний штаб готовий надати для них продукти».

По прибуттю на стадіон «Донбас Арена», який зараз виконує функції логістичного центру з прийому та поширення допомоги, волонтери ФК «Шахтар» наклеять на кожну одиницю продуктів стікери «Благодійна допомога. Не для продажу», після чого продуктові набори будуть розвезені по точках видачі, де допомогу отримують пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї, матері-одиначки та інші незахищені категорії.

Весь благодійний вантаж Штабу, згідно з останніми вимогами законодавства, зареєстрований у Міністерстві соціальної політики як гуманітарна допомога, отримані пропускні документи. Вміст машин пройшло моніторинг сьогодні вранці у Дніпропетровську у присутності представників ЗМІ та батальйону «Дніпро-1».

Всього в березні, в рамках 16-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, на Донбас планується відправити 5 автоколон. Це 202 фури, які доставлять 250 тисяч продуктових наборів і 30 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донецької і Луганської областей.