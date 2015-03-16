Які сніданки є найшкідливішими

Слід відмовитись від вживання пакетованих соків на сніданок. Соки можуть бути корисними лише у випадку, якщо ви самостійно їх готуєте, пише nashamama.com.

Плавлені сири також не найкращий варіант для сніданку, адже після термічної обробки вони містять лише жири, а не поживні речовини.

Картоплю фрі, гамбургери та інші продукти характерні для фаст-фудів слід виключити не лише зі свого ранкового раціону, але й раціону взагалі. Якщо ви любитель бутербродів, краще приготувати їх самостійно з більш корисних складових.

Сніданки швидкого приготування теж не варто вживати кожного ранку. Такі продукти не містять корисних речовин, зате містять достатньо цукру та крохмалю.