Які сніданки є найшкідливішими
09:36, 16 березня 2015Країна
232
Картоплю фрі, гамбургери та інші продукти характерні для фаст-фудів слід виключити не лише зі свого ранкового раціону, але й раціону взагалі
Картопля-фрі не кращий вибір для сніданку / Фото: povar.ru
Слід відмовитись від вживання пакетованих соків на сніданок. Соки можуть бути корисними лише у випадку, якщо ви самостійно їх готуєте, пише nashamama.com.
Плавлені сири також не найкращий варіант для сніданку, адже після термічної обробки вони містять лише жири, а не поживні речовини.
Картоплю фрі, гамбургери та інші продукти характерні для фаст-фудів слід виключити не лише зі свого ранкового раціону, але й раціону взагалі. Якщо ви любитель бутербродів, краще приготувати їх самостійно з більш корисних складових.
Сніданки швидкого приготування теж не варто вживати кожного ранку. Такі продукти не містять корисних речовин, зате містять достатньо цукру та крохмалю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter