У зону АТО передано понад 4 тисячі медичних аптечок українського виробництва

Як повідомляє Урядовий портал, Міністерство оборони України спільно з благодійними фондами “Крила Фенікса” та “Рятуємо життя разом” започаткували проект допомоги бійцям у зоні АТО – забезпечення медичними аптечками. Їх розподілять у 3 мобільних шпиталі: Вінницький, Львівський та Одеський.

«На сьогодні завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони та волонтерським фондам представлена аптечка є ідеальним варіантом і за ціною, і за якістю», - запевнив заступник директора Військово-медичного департаменту Міноборони України полковник Олег Ляшенко.

Комплектування аптечок здійснювалося за рахунок наявних на військово-медичних складах компонентів, а сам футляр шили волонтери. Для кожного з десяти найменувань ліків та медичних виробів у ньому виділені окремі комірки, як це прийнято у країнах НАТО. Крім того, кожна аптечка містить вкладиш-опис з призначенням кожного компонента.

«Перш за все, нас цікавить, щоб до складу аптечки входили найкращі лікарські засоби і вироби медичного призначення і бажано українського виробництва. Тому такий імпортний гемостатичний препарат як «Целокс» сьогодні вже перебуває на реєстрації в Державній службі лікарських засобів», - зазначив начальник відділу постачання медичного майна військово-медичного департаменту Міноборони України Володимир Прудніков і додав, що реєстрація цього препарату дасть змогу не лише його законно продавати, а й організувати виробництво усередині країни.

Відповідно до Закону України «Про державні закупівлі» військове відомство розпочало процедуру закупівель наступної партії медичних аптечок, а саме футлярів та необхідних комплектуючих, яких немає на складах. Планується придбати 47 200 таких аптечок та укомплектувати їх усім необхідним. Тож, всі військовослужбовці, які відправлятимуться у зону АТО, будуть забезпечені індивідуальними аптечками.