Українські лікарі розкажуть про стан здоров’я Надії Савченко

Сьогодні, 16 березня, о 12:00, в «Українському домі» в Києві відбудеться брифінг українських медиків та Віри Савченко на тему: «Аналіз стану здоров’я Надії Савченко за результатами першого огляду українських лікарів полоненої льотчиці»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного управління справами. Учасники брифінгу: 1. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "гастроентерологія" Наталія Харченко. 2. Заступник головного лікаря з медичних питань клінічної лікарні "Феофанія" (ДУС), лікар анестезіолог-реаніматолог Андрій Строкань. 3. Завідувач кафедри неврології Національного медуніверситету імені Богомольця, невропатолог Лариса Соколова. 4. Сестра льотчиці Віра Савченко. Контакти: 255-74-38, press@dus.gov.ua

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