Українські лікарі розкажуть про стан здоров’я Надії Савченко
11:04, 16 березня 2015Країна
246
Сьогодні, 16 березня, о 12:00, в «Українському домі» в Києві відбудеться брифінг українських медиків та Віри Савченко на тему: «Аналіз стану здоров’я Надії Савченко за результатами першого огляду українських лікарів полоненої льотчиці»
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного управління справами.
Учасники брифінгу:
1. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "гастроентерологія" Наталія Харченко.
2. Заступник головного лікаря з медичних питань клінічної лікарні "Феофанія" (ДУС), лікар анестезіолог-реаніматолог Андрій Строкань.
3. Завідувач кафедри неврології Національного медуніверситету імені Богомольця, невропатолог Лариса Соколова.
4. Сестра льотчиці Віра Савченко.
Контакти: 255-74-38, press@dus.gov.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter