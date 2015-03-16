Стан здоров'я Савченко відносно задовільний - лікарі

Стан здоров'я незаконно утримуваної в російській в'язниці української льотчиці і народного депутата Надії Савченко відносно задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала головний позаштатний фахівець Міністерства охорони здоров'я України, гастроентеролог Наталія Харченко на прес-конференції в Києві.

«Ми можемо дати лише загальну характеристику стану, тому що є поняття лікарської таємниці, є поняття згоди пацієнта, і ми всі, дотримуючись кодексу лікаря, можемо, загалом, характеризувати її стан, що він на сьогодні відносне задовільний», - сказала Харченко.

За її словами, на момент розмови Савченко не пред'являла скарг. «Вага її збільшилась на два кілограми», - відзначила Харченко і додала, що у будь-який момент ситуація може змінитися. Вона пояснила, що Савченко вже приймає певний час бульйон.

Фахівець Мінохоронздоров'я відзначила, що Савченко також вживає дитяче харчування і ті продукти, які її організм може переварити.

У свою чергу, завідувачка кафедрою неврології Національного медичного університету імені Богомольця, невропатолог Лариса Соколова повідомила, що Савченко перебуває в нормальному психічному і моральному стані, контролює й орієнтується в ситуації, чітко розуміє, що відбувається, але «вона потребує моральної підтримки».

«На жаль, вона не підписала офіційної відмови від голодування», - наголосила Соколова.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня українські лікарі більш як 5 годин оглядали Савченко в московському СІЗО «Матроська тиша».

Напередодні, 13 березня, їх не пустили до Савченко.