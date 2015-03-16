НАТО надаватиме пораненим бійцям АТО якісні протези і психологічну допомогу

НАТО надаватиме пораненим бійцям АТО можливість отримати якісні протези та психологічну і реабілітаційну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві народний депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук за результатами роботи делегації Верховної Ради у штаб-квартирі та міжнародному секретаріаті Парламентської асамблеї НАТО».

«Окремо було піднято питання допомоги нашим ветеранам, які будуть повертатися із зони АТО і мають як поранення, так і каліцтва, з метою відновлення функціонального стану і повернення до нормального життя», - зазначив Тетерук.

«Прийнято рішення щодо посилення роботи програми, яка буде надавати можливість отримати сучасні якісні протези тим військовослужбовцям, хто втратив кінцівки, і надавати допомогу як психологічну, так і реабілітаційного характеру з метою повернення наших військовослужбовців до нормального життя в результаті отриманих стресів», - сказав Тетерук.