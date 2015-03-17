Понад 300 тисяч родин покинули зону АТО в Донецькій області

Такі дані повідомила в. о. директора департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації Олена Токарєва на апаратній нараді. Вона зазначила, що станом на 16 березня в Донецькій області на облік взято 413 600 осіб (300 600 сімей), які перемістилися з зони проведення АТО.

«Зокрема, з тимчасово окупованої території виїхали 67 200 осіб працездатного віку, 32 800 дітей, 17 400 інвалідів та 296 200 пенсіонерів», - наголошується в повідомленні на сайті Донецької ОДА.