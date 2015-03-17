У Сумах отримали гуманітарну допомогу від ООН для вимушених переселенців

Як повідомив УНІАН голова Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста Ігор Шаповал, багатотонну вантажівку представники ООН привезли в Суми сьогодні, й активісти вже встигли її розвантажити.

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За його словами, вантаж містить одяг, ковдри, постільну і термобілизну, речі першої необхідності.

«Гуманітарна допомога розрахована на 1,5 тисячі людей. Спеціальна комісія визначить, кому її роздаватимуть. Це перший гуманітарний вантаж, який ми отримали від ООН. Проте її представники висловили готовність і надалі допомагати вимушеним переселенцям із Донбасу та Криму, яких нині в регіоні мешкає понад 17 тисяч. Насамперед нам потрібні продукти і дитяче харчування», - зазначив Шаповал.