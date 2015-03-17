Ретинол омолодить і оздоровить шкіру обличчя

1. Ретинол має чудові антиоксидантні властивості,тобто успішно бореться з вільними радикалами. А вони, як відомо, головні вороги молодості.

2. Успішно протистоїть фотостарінню. 80% шкідливого ультрафіолетового випромінювання проникає в глибокі шари шкіри, змінюючи її структуру і руйнуючи ДНК клітин. Вітамін А - головний природний захисник від цієї агресії. Несучи ретинол ззовні, ми надаємо шкірі неоціненну допомогу, відновлюючи її захисні функції, допомагаючи вилікувати вже пошкоджені клітини.

3. Сприяє оновленню верхніх шарів епідермісу. З віком шкіра грубшає і стає сухішою, її здатність до відновлення та утримання вологи знижується.

4. Прискорює швидкість ділення клітин шкіри. З роками цей процес сповільнюється, клітини гірше оновлюються, порушується вироблення колагену і еластину, шкіра обвисає. Зарядивши клітини шкіри порцією вітаміну А, ми стимулюємо синтез колагену, даруємо шкірі друге дихання. Зморшки стають менш помітними, хоча, звичайно, не зникають зовсім.

5. Зміцнює капіляри, покращує кровопостачання. Якщо в шкіру безперебійно надходять поживні речовини, вона виглядає молодою і здоровою.