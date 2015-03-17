Як подолати гіпотонію

Ось кілька простих, але важливих рекомендацій, які допоможуть відчувати себе комфортніше і бадьоріше вже з ранку:

ніколи не вставайте різко;

після пробудження полежіть ще кілька хвилин, рухаючи руками-ногами, і тільки потім повільно сідайте в ліжку;

звикнувши до вертикального положення, повільно вставайте;

саме так можна уникнути запаморочення і ранкової непритомності;

випивайте протягом дня близько 2 літрів рідини;

їжте 4-5 разів на день (харчування має бути вітамінізованим з достатньою кількістю пантотенової кислоти, вітамінів В, С, Е тощо);

уникати копчених, пряних, смажених страв.

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Гіпотоніки вкрай погано переносять статичні навантаження. Їм необхідний рух - активність, що підвищують м'язовий і судинний тонус, дає відчуття бадьорості та нових сил. Тому так корисні заняття в басейні, ігрові види спорту - теніс, волейбол, бадмінтон.

Обов'язково полюбіть водні процедури, масажі і гідромасажі! А ще контрастний душ, однак, обережніше з різкими температурними перепадами - їх бути не повинно.

Застосовувати якісь спеціальні лікарські засоби не рекомендується. Найкращий варіант для гіпотоніка - адапрогени. Наприклад, елеутерокок по 15-30 крапель у першій половині дня, женьшень 15-25 крапель, лимонник китайський 20-30 крапель перед їжею.

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І ще один «секрет»: гіпотоніки - люди в більшості своїй люди емоційні, вразливі, тонкі. Ведіть з ними себе делікатно, не лайте за повільність і «сонливість».

Оточіть їх піклуванням і любов'ю. Частіше балуйте і приділяйте увагу. Вони розквітнуть на очах і є чимала ймовірність, що зникне психоемоційна складова, яка знижує їх життєвий тонус.