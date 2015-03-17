Систему реєстрації лікарських засобів буде спрощено - Квіташвілі

Систему реєстрації лікарських засобів в Україні буде спрощено.

Систему реєстрації лікарських засобів в Україні буде спрощено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі на брифінгу в Кабінеті міністрів.

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За його словами, МОЗ підготував низку постанов, що дає змогу закуповувати ліки за спрощеними схемами.

«Буде ліквідовано 5-річну перереєстрацію лікарських препаратів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, Австралії, Америці. Ми спрощуємо систему реєстрації. Це була ініціатива фармбізнесу і ми пішли назустріч», - сказав Квіташвілі.

Він також зазначив, що в МОЗ вирішили відійти від цінорегулювання.

«Ми запровадимо нову систему - більш гнучку і більш ліберальну, яка дасть можливість закуповувати медичним установам необхідні ліки за спрощеними схемами», - зазначив міністр.