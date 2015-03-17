Українські лікарні буде переведено на нову систему фінансування

З травня українські лікарні переходитимуть на нову систему фінансування - глобальний бюджет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі на брифінгу в Кабінеті міністрів.

За його словами, у медичних установах буде впроваджено електронну систему звітності.

«Ми будемо вводити онлайн-статистику. Це буде закодована інформація про кількість людей, які потребують чогось. Усі лікарні переходитимуть на звітність в єдиному онлайн-режимі. Неможливо переходити на медичне страхування, не маючи адекватної статистики», - сказав міністр.

Він зазначив, що нова система звітності покаже, яка кількість послуг надається по всій країні в лікарняних мережах, які це послуги, яка кількість пацієнтів ними користується.

«Починаємо збирати статистику заново, за правильними методами, щоб з'явився хороший базис для розрахунку послуг, які держава оплачуватиме, це дуже важливо. Ми працюємо з великою групою експертів, які робитимуть розрахунки за протоколами лікування. І природно, потрібно адаптувати ці протоколи до європейських стандартів», - сказав міністр.

Він поінформував, що також змінюватимуться будівельні стандарти щодо медичних установ - поки існують старі норми, «сучасну лікарню в Україні побудувати сьогодні не можна».

Також Квіташвілі заявив, що вже у квітні будуть введені нові підходи щодо держзакупівель.

«Пройде ревізія усіх держпрограм. Ми будемо максимально спрощувати і розвантажувати систему, щоб закупити максимальну кількість якісних медикаментів. Ми сподіваємося, що через місяць ми введемо ще більше змін у держзакупівлі, щоб була можливість напряму домовлятися з виробниками за цінами. Також буде запущено електронну систему тендерів», - сказав міністр.