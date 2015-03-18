Фармацевтичні компанії повинні зробити «широкий жест» - Яценюк

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

Яценюк наголосив, що бюджет забезпечить свою частину фінансування адресної допомоги, однак і фармацевтичні компанії повинні зробити «широкий жест» у справі організації такої допомоги.

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«Через курсову різницю і загальну ситуацію в країні нам треба допомогти тим, хто погано забезпечений, купувати лікарські засоби та медпрепарати. Є дві пропозиції: програма компенсації для малозабезпечених при купівлі лікарських засобів і друга - «широкий жест» українських фармацевтичних компаній у допомозі малозабезпеченим купувати за низькими цінами ті препарати, які найбільше необхідні», - сказав Яценюк, зазначивши, що це вкрай важливо для людей.

Яценюк доручив керівництву МОЗ, Мінфіну та Мінсоцполітики уточнити списки тих, хто цього потребує, і визначитися з набором необхідних ліків.

Як повідомляв УНІАН, згідно з новою політикою уряду, а також у рамках виконання домовленостей з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, Кабмін з 2015 року розпочав перехід від централізованої системи надання пільг різним категоріям громадян до надання адресної допомоги найбільше малозабезпеченим громадянам.