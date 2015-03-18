Реабілітаційний масаж поліпшує функції внутрішніх органів

Прийоми такого масажу допомагають зменшити больовий синдром, покращують кровообіг, допомагають відновити втрачені рефлекси, покращити живлення тканин і функції внутрішніх органів, підвищити м'язовий тонус і нормалізувати артеріальний тиск. Така процедура знизить психоемоційний і м'язову напруження, сприяє профілактиці хвороб серцево-судинної, дихальної, нервової та сечовивідної систем, а також опорно-рухового апарату. Все це сприяє якнайшвидшому відновленню та реабілітації організму.

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Реабілітаційний масаж впливає на опорно-руховий апарат за допомогою ручних прийомів і спеціальних пристосувань (масажерів), які використовуються з певною інтенсивністю при впливі на глибокі тканини. У реабілітаційному масажі застосовуються елементи техніки класичного і тайського масажу, а також авторської методики (SPA-реабілітаційний масаж) з ухилом на розробку суглобів.

Результат індивідуальний, але виражений. Реабілітаційний масаж має зміцнюючу дію на м'язову тканину, підвищує тонус, розкриває сальні та потові залози, покращує їхню роботу. Завдяки насиченню тканин киснем відбувається швидке відновлення здоров'я.