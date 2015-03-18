Фармацевтичний ринок в Україні дестабілізований - експерти

Про це представники фармацевтичного бізнесу заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вони відзначили, що в Україні відсутні реформи охорони здоров'я, фармацевтичний ринок знаходиться в стані дестабілізації (через відсутність дерегуляції та гармонізації з законодавством ЄС), в той же час в Міністерстві охорони здоров'я кадрові рішення приймаються не прозоро.

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Представник Асоціації виробників ліків України Анатолій Редер зазначив, що фармбізнес мав надії на процеси дерегуляції, звільнення від корупції, процеси руху до європейських цінностей.

«Ми дуже активно включилися у ці процеси. У минулому році усі учасники ринку прийняли рішучі кроки для того, щоб максимально сприяти дерегуляції ринку, максимально сприяти прозорим відносинам усіх учасників та призвести до прогнозованого, системного руху вперед. На жаль, і імпортери, і вітчизняні виробники ліків (а це ринок понад 40 мільярдів гривень) констатують, що дії нашого регулятора – Міністерства охорони здоров’я, нам не зовсім зрозумілі», - сказав Редер.

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Він висловив стурбованість щодо того, що МОЗ не хоче співпрацювати з учасниками фармацевтичного ринку.

«Ми стурбовані також тим, що нас не чують. Ми представляємо професійну частку цього ринку. Працюємо тут вже багато років і нікуди не збираємося зникати, будемо продовжувати тут працювати. Однак більшість наших пропозицій та звернень лишаються без відповіді», - сказав Редер.

Він вважає, що ініціатива чиновників МОЗ об’єднати Держслужбу лікарських засобів та Державний фармакологічний центр у єдиний орган призведе до корупції.

«Щоразу, коли така ініціатива з’являлася, коли були намагання створити монопольний корумпований орган на фармринку… Ми із здивуванням про це дізналися. Це для нас було несподіванкою. МОЗ в особі заступника не розуміло нас, не чуло наших доводів. Врешті-решт, цей законопроект знятий. Але ми стурбовані, щоб його знову не почали проштовхувати», - сказав Редер.

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Він підкреслив, що чимало законодавчих актів «застрягли» в Мін’юсті і у МОЗ, зокрема, досі не вирішено питання щодо процедурного вдосконалення для підтвердження належної виробничої практики (GMP) в Україні для виробників країн ЄС, які вже пройшли інспектування в ЄС і відповідають GMP (наказ МОЗ № 1130), немає змін до наказу МОЗ №237 щодо застосування на практиці 7% ПДВ для операцій з постачання препаратів для клінічних випробувань та інші.

«Сьогодні ми отримуємо лише відписки. Та непрозорість та відсутність руху до дерегуляції призведе до різких жорстких наслідків на ринку», - зазначив Редер.

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Представники фармбізнесу звернулися до президента України взяти під особистий контроль питання проведення реформ в охороні здоров’я, зокрема у фармгалузі, а також просять про зустріч з президентом та прем’єр-міністром для обговорення ситуації та шляхів виходу з неї.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року міністр охорони здоров'я Квіташвілі заявляв, що завдяки дерегулюванню ринку ціни на ліки можуть бути знижені до 30%, а українці отримають доступ до якісних препаратів кращих світових брендів. Він також відзначав, що зниження вартості ліків, що імпортуються, можна чекати наприкінці поточного року у разі ухвалення найближчим часом Верховною Радою України необхідного закону.