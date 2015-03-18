Засоби, які допоможуть позбутися від пігментних плям

Більш стійкий ефект дають сучасні процедури шліфування шкіри: лазери і мікродермабразія. Крім апаратних засобів, застосовуються також наступні групи активних речовин, що входять до косметичних засобів:

інгібітори тирозинази (ферменту, який бере участь у синтезі меланіну)

антиоксиданти

речовини, які відображають УФ-випромінювання або перетворюють його в тепло

активні речовини, що усувають вже наявні пігментні плями (речовини, що руйнують меланін),

компоненти з регенеративним ефектом

пілінги.

Крім іншого, на ділянках шкіри, на яких є гіперпігментація, використовуються також особливі засоби для автозасмаги. З цією метою, наприклад, застосовується диоксиацетон - речовина, що реагує з молекулами поверхневого кератину. Так як ця сполука входить до природного обміну речовин людини, нанесення його у вигляді спрею на всю поверхню тіла не є ризикованим.