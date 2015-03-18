За минулу добу в зоні АТО 5 військовослужбовців отримали поранення

15:13, 18 березня 2015
Країна
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Про це повідомив на брифінгу в Києві речник АТО Андрій Лисенко

За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, 5 отримали поранення / Фото: УНІАН

За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, 5 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок активних обстрілів ми втратили одного військовослужбовця, ще п’ятеро отримали поранення», - сказав він.

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