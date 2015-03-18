Кабмін спростив реєстрацію препаратів для лікування ВІЛ та туберкульозу

Кабінет міністрів України прийняв постанову, що спрощує реєстрацію ряду медичних препаратів, серед яких ліки для боротьби з ВІЛ-інфекцією і туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

"Прийняли... спрощену реєстрацію препаратів від ВІЛ-інфекції, туберкульозу тощо", - сказав Квіташвілі.