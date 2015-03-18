Кабмін спростив реєстрацію препаратів для лікування ВІЛ та туберкульозу
16:28, 18 березня 2015Країна
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Про це після засідання уряду повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі
Олександр Квіташвілі / Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України прийняв постанову, що спрощує реєстрацію ряду медичних препаратів, серед яких ліки для боротьби з ВІЛ-інфекцією і туберкульозом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.
"Прийняли... спрощену реєстрацію препаратів від ВІЛ-інфекції, туберкульозу тощо", - сказав Квіташвілі.
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