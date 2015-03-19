Продукти, що прискорюють обмін речовин в організмі

Чим активніше в організмі відбуваються обмінні процеси, тим менше ймовірність набрати зайву вагу, який є причиною багатьох захворювань. Серед хвороб, які можуть розвинутися через зайві кілограми, можна назвати цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, серцеві захворювання та багато інших.

Тому дуже важливо, щоб обмін речовин відбувався на достатньому рівні. Прискорити обмінні процеси можна за допомогою щоденного вживання великої кількості води без газу. Мова йде про 1,5-2 літрів в день або 6-8 склянок.

Обмін речовин можна активізувати за допомогою вживання зеленого свіжозавареного чаю, йогурту, соєвого молока, фруктів (яблуко, грейпфрут), ягід (полуниця, малина), овочів (броколі, шпинат, часник), мигдалю, кави, індички, червоної квасолі, вівсянки, кориці.

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Дієтологи рекомендують надавати перевагу необробленій їжі, вживати корисні продукти і не радять купувати готові заморожені обіди, фаст-фуд і інші шкідливі продукти.