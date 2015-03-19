Антимонопольний комітет перевірить 30 аптечних мереж у зв'язку із завищенням цін

Антимонопольний комітет України перевірить 30 аптечних мереж у зв'язку із завищенням цін у період ажіотажного попиту, повідомив виконуючий обов'язки голови АМКУ Микола Бараш.

«Щодо ліків зараз готується технологічна карта, отримуємо відповіді з 30 аптечних мереж і подивимося. Я думаю, що щодо якоїсь кількості аптечних мереж, які в цей період завищували ціни, точно будуть відкриті справи», - сказав Бараш.

Також в. о. голови АМКУ зазначив, що аналогічні перевірки будуть проведені на ринках нафтопродуктів і продовольства.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України в рамках вивчення ринків соціально важливих товарів проаналізував цінову ситуацію на ринку хліба та хлібобулочних виробів, підтвердив зростання цін на цьому ринку в середньому на 3,5% і рекомендував суб'єктам господарювання утриматися від необґрунтованого підвищення цін.

Раніше фахівці комітету вивчили ситуацію на ринку водопостачання та контролю споживання води, рекомендувавши Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики і комунальних послуг, провести додаткову перевірку лічильників води.