Втрата нюху призводить до хвороби Паркінсона

Якщо ви перестали відчувати аромат улюблених духів, час звернутися за консультацією до невролога - це може бути ранньою ознакою хвороби Паркінсона. Дослідження Тихоокеанського науково-дослідного інституту здоров`я Гонолулу, показало, що відсутність здатності ідентифікувати запахи сприяє розвитку дегенеративної хвороби. Медики зафіксували, що літній вік, споживання кави у великих кількостях і куріння є чинниками ризику для подібного симптому. Втрата нюху в п`ять разів підвищує ризик пізнавальної дисфункції і денної сонливості.

По припущеннях лікарів, втрата нюху починається між двома і сімома роками до встановлення діагнозу. Як пояснюють учені, при цьому в мозкових ділянках відбувається поступова виродженість нервів. Дана патологія повністю не зрозуміла. Неврологи медичного центру Гонолулу виявили, що брак гормону допаміну шкодить росту нервових клітин у цих структурах. Також експерти вважають, що нюхові дефіцити безпосередньо не пов`язані з порушенням роботи подібних структур, а відбуваються в області мозку, пошкодженій при хворобі Паркінсона і залученій у функцію запаху в організмі.

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