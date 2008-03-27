Від препарату ”Гепарин” помирають люди

З метою запобігання зростання кількості жертв, Агентство по забезпеченню безпеки лікарських препаратів Китаю запропонувало місцевим властям підсилити контроль виробництва препарату «Гепарин», діюча речовина якого перешкоджає згортанню крові. У США було зафіксовано 19 смертельних випадків із-за прийому цього препарату.

Представники Адміністрації по контролю продуктів харчування і лікарських засобів США наполягають на тому, щоб виробники «Гепарину» проводили ретельне тестування діючої речовини, вживаної в ліках. Постачальники сирої речовини також повинні звернути увагу на серйозне тестування і перевірку своєї продукції.

Раніше представники Агентства по забезпеченню безпеки лікарських препаратів Китаю вказали на те, що відповідальність за якість «Гепарину» лежить на компаніях, які займаються постачанням діючої речовини. Як відомо, гепарин беруть із слизової оболонки кишечника свиней і інших тканин тварин. Обробкою речовини найчастіше займаються невеликі, незареєстровані приватні групи.

Відразу декілька досліджень, проведених в США, вказали на прояв небезпечних для життя алергічних реакцій у пацієнтів, що приймають «Гепарин». Подібні реакції також спостерігалися в Німеччині. Це змушує виробників препарату в Китаї приймати жорсткі заходи відносно неліцензованих постачальників діючої речовини гепарину.

Не дивлячись на 19 смертельних випадків, зафіксованих в США, влада Китаю не підтверджує той факт, що в партіях «Гепарину», що поставляються, є якесь забруднення, небезпечне для життя пацієнтів. Ймовірно, Агентство по забезпеченню безпеки лікарських препаратів Китаю проведе незалежні дослідження в цілях встановлення достовірності даної інформації.

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