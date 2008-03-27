У розвинених країнах зростає кількість хворих на сифіліс

Американські дослідники стривожені тим, що останнім часом в розвинених країнах все частіше фіксують випадки захворювання сифілісом, викликані ризикованою сексуальною поведінкою і використанням наркотиків. Більшість лікарів не готова до цієї проблеми, яка, як здавалося, вже давно втратила свою актуальність.

Згідно недавньому дослідженню з початку 21-го сторіччя значною мірою збільшилося число людей, хворих на сифіліс у країнах з високими доходами населення. Цією венеричною хворобою щорічно заражається 12 мільйонів осіб у всьому світі. Більшість випадків інфікування відбуваються через статевий контакт з хворим. Вагітні жінки можуть передати цю хворобу своїм дітям.

У зв`язку з результатами дослідження, фахівці наполягають на необхідності відновлення активної профілактичної роботи по запобіганню випадкам зараження сифілісом.

v.v.