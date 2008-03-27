Більшість популярних антидепресантів не допомагають

Антидепресанти нового покоління, до яких відноситься і такий популярний препарат, як флуоксетин, відомий як Прозак, показують свою ефективність тільки в найбільш важких випадках депресії. Ефект цих препаратів в решті випадків, як стверджують учені, можна порівнянти з ефектом плацебо. Група учених з Університета Халла (Hull University) провела аналіз опублікованих і неопублікованих даних клінічних досліджень, в яких розглядалася ефективність чотирьох сучасних антидепресантів, – флуоксетина (Прозак), венлафаксина (Эффексор), нефазодона (Серзон) і пароксетина (Сероксат, Паксил).

Результати даної роботи дозволяють стверджувати, що позитивний ефект вищезгаданих популярних медичних препаратів у пацієнтів з депресією (як помірною, так і важкою форм) не перевищував ефективність плацебо. Тільки у невеликої групи пацієнтів з украй важкою формою депресії, як повідомив керівник дослідження Ірвінг Кирш (Irving Kirsch), дані препарати показали свою ефективність. Дослідники, грунтуючись на одержаній в ході дослідження інформації, підкреслюють, що більшості пацієнтів з депресією призначення популярних антидепресантів представляється недоцільним.

На сьогоднішній день, згідно статистичним дослідженням, проведеним в різних країнах світу, близько 40 мільйонів жителів планети приймають антидепресант Прозак, не дивлячись на ту обставину, що ліки цієї групи мають низку побічних ефектів. Як показують дослідження, в деяких випадках антидепресанти можуть приводити до підвищення ризику самогубств у пацієнтів підліткового віку.

solvay-pharma.ru