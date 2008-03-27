Діагностикою і лікуванням вірусу папіломи займається дерматовенеролог, вірусолог або уролог на підставі характерної клінічної картини. Діагностика папілом Загострені кондиломи відрізняються від широких кондилом, що виникають унаслідок вторинного сифілісу.

До класичних методів діагностики папіломи відносяться:

• Цитологічний метод (дослідження мазків), має низьку чутливістю (50-80%)

• Гістологічне обстеження біоптатів

• Кольпоскопія (для оцінки розмірів і локалізації, для виключення інвазивного раку)

• Визначення антитіл до вірусу папіломи людини

• Молекулярно-генетичні методи – ДНК-діагностика (для виявлення генома ВПЛ і типування онкогенних і неонкогенних збудників).

Кондиломи в сечовипускальному каналі виявляються тільки із застосуванням методу уретроскопії.

Методи лікування папілом Основним критерієм лікування вірусу папіломи є зовнішні ознаки загострених кондилом, а не ДНК-діагностика.

В даний час існує безліч способів лікування папілом. Але жоден з них не є ідеальним або універсальним. На даний момент універсального лікування, що позбавляє вірусу папіломи, не існує – кожна з можливих методик має свої переваги і недоліки.

Існуючі методи лікування загострених кондилом за своєю суттю є симптоматичними і переслідують мету не остаточного видалення, а зменшення симптомів захворювання. Вони не позбавляють від вірусу папіломи і не попереджають подальшу передачу вірусу папіломи. Після будь-якого методу лікування загострених кондилом можливі рецидиви, ступінь ризику складає близько 30%.

На головці статевого члена загострені кондиломи також видаляють хірургічним лазером.

Лікування папілом, як правило, проводиться в період загострення, причому тільки у фахівця, що рекомендує один з перерахованих способів:

• Медикаментозний (за допомогою противірусних препаратів)

• Механічний – це може бути хімічне припікання, діатермокоагуляція, кріохірургія (виморожування рідким азотом), хірургічне втручання (під місцевою анестезією зрізають звичайним або лазерним скальпелем)

• Радіохвильова і високочастотна хірургія, визнані найбільш безпечними видами хірургії

Профілактика папілом Після позбавлення від папілом людина залишається носієм вірусу протягом декількох років, тому в профілактичному плані необхідно оздоровлювати весь організм в цілому.