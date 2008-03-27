Комітет Європарламенту пропонує впорядкувати донорство органів

Комітет Європарламенту з питань охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров’я і продовольчої безпеки пропонує впорядкувати донорство органів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Адамоса АДАМУ (група об’єднаних лівих, Кіпр), схваленій 26 березня на засіданні комітету 60-ма голосами “за”, при одному, що утримався.

У документі зазначається, що трансплантація органів значно зросла в країнах-членах ЄС протягом останніх років. Разом з тим, кількість людей, які потребують трансплантації, залишається більшою, ніж кількість доступних для трансплантації органів.

Водночас депутати переконані в тому, що донорство має залишатися “чітко некомерційним”, а можлива плата за донорські органи може лише стягуватися для покриття видатків, пов’язаних із процедурою донорства органів.

“Будь-яка комерційна експлуатація органів є неетичною і несумісною з більшістю базових людських цінностей”, - зазначається у документі.

У доповіді наголошується, що торгівля органами підриває довіру до системи потенційних добровільних донорів. У зв’язку з цим, документом передбачається закликати Єврокомісію та країни-члени вжити заходів для попередження “трансплантаційного туризму”, включаючи розробку рекомендацій для захисту найбідніших і найуразливіших донорів від того, щоб вони не стали жертвами торгівлі органами. Крім того, пропонується закликати країни-члени ЄС вжити заходів для попередження оплати страховими компаніями видатків, пов’язаних із нелегальним отриманням органів для трансплантації.

Серед інших заходів, Комітет пропонує запровадити Європейську донорську картку, а також дозволити країнам-членам призначати офіційного представника для ухвалення рішень щодо донорства після смерті осіб, готових бути донорами.

Проект доповіді також містить заклики до Єврокомісії сприяти розвиткові біотехнологій для зменшення дефіциту органів, необхідних для трансплантації.

Депутати також вважають за необхідне створити “гарячу телефонну лінію” з єдиним номером, яка надаватиме інформацію щодо доступних для трансплантації органів 24 години на добу.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на обговорення в сесійну залу Європарламенту у квітні.