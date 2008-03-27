ЄС та Росія домовилися про принципи діалогу щодо вмісту пестицидів

Європейський Союз і Росія домовились про принципи діалогу щодо вмісту пестицидів в продуктах харчування.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, сьогодні було підписано Меморандум про порозуміння щодо безпеки рослинних продуктів, експортованих з ЄС до Росії в частині залишкового вмісту пестицидів, нітратів та нітритів.

У ЄС діють уніфіковані норми на вміст у продуктах харчування рослинного походження залишків пестицидів, нітратів та нітритів, що відповідають міжнародним стандартам в цій сфері.

Водночас в Російській Федерації певні норми встановлені нижчі за показники, що дозволені в Євросоюзі.

Підписаний сьогодні меморандум визначає, яким чином будуватиметься діалог між двома сторонами у випадку виявлення Росією в імпортованих з ЄС продуктах рослинного походження більше залишків пестицидів, ніж передбачено законодавством РФ.

Меморандум було парафовано 28 лютого цього року.