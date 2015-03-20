Україна - країна з високим рівнем захворюваності на туберкульоз

Україна належить до країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив директор Національного інституту фтизіатрії та пульмонології Юрій Фещенко.

«У 1995 році, за критеріями ВООЗ, в Україні було оголошено епідемію туберкульозу. На сьогодні епідемія туберкульозу в Україні подолана, але наша країна належить до держав з високим рівнем захворюваності на туберкульоз. На жаль, дійсного показника захворюваності на туберкульоз ми не мали і не маємо, тому що певна кількість хворих на туберкульоз не виявляється. Якщо подивитися на дані офіцйної статистики, то сьогодні ми маємо зменшення захворюваності порівняно з 2013 роком (у 2013 році цей показник був 67,9 на 100 тисяч населення, у 2014 році – 59,5 на 100 тисяч населення)», - сказав Фещенко.

За його словами, останнім часом проблема поглибилася ВІЛ-асоційованим туберкульозом: серед хворих на туберкульоз багато ВІЛ-інфікованих і навпаки. «Сприяє процвітанню туберкульозу і діабет. Хворі на діабет належить до групи ризику щодо туберкульозу», - сказав Фещенко.

Він нагадав, що туберкульоз в основному передаться повітряно-крапельним шляхом. «За даними світової літератури, серед хворих на туберкульоз, які не виділяють і ніколи не виділяли бактерій туберкульозу (так звана закрита форма), вони є джерелом інфікування здорових людей у 70% випадків. Хвора на туберкульоз людина, незалежно від того, чи виділяє вона мікобактерії, чи ні, є джерелом інфікування оточуючих», - наголосив Фещенко.

За словами експерта, проблемами у фтизіатричній службі лишаться своєчасне виявлення туберкульозу та ефективне лікування. Найбліьш вразливою групою є діти, і тут важливою є первинна профілактика туберкульозу – вакцинація вакциною БЦЖ у період новонародженості, підкреслив Фещенко.

Голова правління фундації «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» Віталій Руденко наголосив, що гострими лишаються питання кадрового забезпечення фтизіатричної служби. На його думку, в жодному разі не можна скорочувати посади фтизіатрів.

«Більшість фтизіатрів – пенсійного віку. Ми маємо бути їм вдячними за те, що вони стоять на сторожі здоров’я і життя нашої країни. Якщо сьогодні скоротити, розігнати цих спеціалістів, Україна просто «ляже». Ми будемо пропонувати міністру охорони здоров’я Олександру Квіташвілі зробити експертну групу фахівців, професіоналів, які опікуються проблемами туберкульозу, щоб зробити повну комплексну оцінку стану фтизіатричної служби. Зараз декларується перехід на амбулаторне лікування. Можливо, це і правильно, але хто буде приносити їй ліки, як це робиться на Заході? Є ризики, що хворі кинуть це лікування, і можуть розвинутися мультирезистентні форми туберкульозу. Сьогодні постала проблема - у країні понад мільйон біженців, серед них є й хворі на туберкульоз. Хто їх обраховує? Чи отримують вони лікування? Поки статистики такої немає. Це внутрішня війна, і ми будемо звертатися до влади з цими питаннями», - сказав Руденко.