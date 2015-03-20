Визначено кандидатів на посаду директора Національного інституту раку

Як повідомила УНІАН у МОЗ, у визначений комісією період подання документів, до відомства надійшло 18 заяв від кандидатів на посаду директора Національного інституту раку. Аналіз поданих документів дає право на участь у відборі усім кандидатам.

Список кандидатів (у порядку дати подання документів):

1. Осинський Дмитро Сергійович.

2. Мішалов Володимир Григорович.

3. Проценко Володимир Васильович.

4. Євтушенко Олег Іванович.

5. Думанський Юрій Васильович.

6. Тодуров Іван Михайлович.

7. Аніщенко Андрій Олександрович.

8. Литвиненко Олександр Олександрович.

9. Михайлович Юрій Осипович.

10. Колесник Олена Олександрівна.

11. Кіркілєвський Станіслав Ігоревич.

12. Щепотін Ігор Борисович.

13. Горіцький Олексій Васильович.

14. Манжура Олена Петрівна.

15. Єщенко Олена Григорівна.

16. Смоланка Іван Іванович.

17. Байдо Сергій Вікторович.

18. Зуб Валерій Олексійович.

Усі ці кандидати 26 та 27 березня 2015 року в МОЗ України матимуть змогу презентувати членам комісії власний план розвитку Національного інституту раку. За результатами співбесід комісія має відібрати не менше трьох претендентів та подати їх кандидатури Міністру охорони здоров’я України для прийняття рішення щодо призначення директора (відповідно до пункту 7.2. Статуту Національного інституту раку, затвердженого наказом МОЗ України від 17.01.2015 р. № 14).

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Нагадаємо, що наказом МОЗ України від 24.02.2015 р. №17-О «Про проведення відкритого відбору кандидатів на посаду директора Національного інституту раку» створено комісію з питань відкритого відбору кандидатів на посаду директора Національного інституту раку до складу якої увійшли фахівці МОЗ України, науковці, провідні онкологи, представники трудового колективу інститут та громадських організацій.

На першому засіданні комісії 27 лютого 2015 року було прийнято рішення про подання від претендентів до МОЗ України з 2 по 17 березня 2015 року необхідних документів та заяви з проханням розглянути кандидатуру на посаду директора Національного інституту раку.