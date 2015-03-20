Корисні властивості зелених яблук

Регулярне вживання яблук сприяє нормалізація діяльності травної системи, підвищує апетит і перешкоджає появі запорів. Вміст у яблуках до 50 мг хлорогенової кислоти забезпечує нормальну діяльність печінки.

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Яблучна, лимонна і винна кислоти, які у досить великій кількості містяться в яблуках, а також високий вміст дубильних речовин здатні зупинити процеси бродіння і гниття в кишечнику. Для профілактики порушень роботи шлунково-кишкового тракту з ранку необхідно натщесерце з'їдати 1-2 яблука.

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Дубильні речовини допомагають при профілактиці сечокам'яної хвороби. Вони не дозволяють солям сечової кислоти випадати в осад. Свіжий яблучний сік, якщо пити його за 20 хв до їди допоможе запобігти жовчнокам'яній хворобі та підвищити кислотність. Пектин, який у великій кількості міститься в яблуках, здатний зв'язувати шкідливі для здоров'я речовини - свинець і миш'як, сприяє очищенню організму. А нерозчинні волокна, приміром, корисні при лікуванні закрепів, оскільки виводять небезпечні для організму людини сполуки, запобігаючи цим розвитку ракових захворювань.