Корисні властивості зелених яблук
Свіжий яблучний сік, якщо пити його за 20 хв до їди допоможе запобігти жовчнокам'яній хворобі та підвищить кислотність
Регулярне вживання яблук сприяє нормалізація діяльності травної системи, підвищує апетит і перешкоджає появі запорів. Вміст у яблуках до 50 мг хлорогенової кислоти забезпечує нормальну діяльність печінки.
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Яблучна, лимонна і винна кислоти, які у досить великій кількості містяться в яблуках, а також високий вміст дубильних речовин здатні зупинити процеси бродіння і гниття в кишечнику. Для профілактики порушень роботи шлунково-кишкового тракту з ранку необхідно натщесерце з'їдати 1-2 яблука.
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Дубильні речовини допомагають при профілактиці сечокам'яної хвороби. Вони не дозволяють солям сечової кислоти випадати в осад. Свіжий яблучний сік, якщо пити його за 20 хв до їди допоможе запобігти жовчнокам'яній хворобі та підвищити кислотність. Пектин, який у великій кількості міститься в яблуках, здатний зв'язувати шкідливі для здоров'я речовини - свинець і миш'як, сприяє очищенню організму. А нерозчинні волокна, приміром, корисні при лікуванні закрепів, оскільки виводять небезпечні для організму людини сполуки, запобігаючи цим розвитку ракових захворювань.